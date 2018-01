Wegen Lawinengefahr gesperrte Arlbergstrecke seit 7.00 wieder offen

Die seit Donnerstag wegen der prekären Lawinensituation zwischen Landeck-Zams und St. Anton am Arlberg gesperrte Westbahnstrecke ist Freitagfrüh wieder freigegeben worden.

Der Wintersportort St. Anton am Arlberg ist wieder per Auto erreichbar. Die Straßensperren wegen Lawinengefahr seien am Donnerstagabend aufgehoben worden, teilten die Kommune mit. In dem Ort, in dem sich rund 10 000 Touristen aufhalten, herrschte am Donnerstag vorübergehend Ausnahmezustand. Ein Shuttlezug war für einige Stunden die einzige Verbindung zur Außenwelt. Die allermeisten Menschen nahmen die Situation gelassen. “Viele sind recht glücklich und sitzen beim Après-Ski”, sagte eine Sprecherin.