Wegen Hitze: Mann geht in Kleid zur Arbeit

Joey twitterte ein Foto, das ihn hinterm Steuer sitzend auf dem Weg zur Arbeit zeigt. In dunkelblauen Shorts. Sein Kommentar zu dem Foto: „Wenn Frauen Röcke und Kleider bei der Arbeit tragen dürfen – kann ich dann modische Shorts tragen?“

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP — joey (@jBarge_) 19. Juni 2017

Die Antwort: Nein – Sein Chef schickte ihn nach Hause. Daraufhin startete Joey in einem bunten Kleidchen den nächsten Versuch. Bevor er sich auf den Weg zur Arbeit machte, gab es eine kleine Modenschau für seine Follower.

Joey setzte sich wieder ins Auto, diesmal mit hochgerutschtem Kleid über seinen behaarten Oberschenkeln. “Bis gleich, Twitter, ich werde gleich nach Hause geschickt”, schrieb er zu dem Selfie.

See you soon, twitter. I'll be sent home soon. pic.twitter.com/XfFyxDeBAK — joey (@jBarge_) 19. Juni 2017

Joey behielt Recht. Doch letztlich hat er sein Ziel erreicht. Denn sein Arbeitgeber lockerte daraufhin den Dresscode ein wenig auf: Die männliche Belegschaft darf nun wegen der hohen Temperaturen Dreiviertelhosen tragen. Aber nur Schwarz, Dunkelblau oder Beige. Knallige Farben sind weiterhin nicht erlaubt.