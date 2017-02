WEGA stürmte nach Hasspostings Wohnung von 17-Jährigem

Der 17-Jährige ist amtsbekannt - © APA (Archivfoto)

Ein 17-Jähriger, der in der Vergangenheit mit einem Prügelvideo und mehreren Hasspostings auf Facebook für Aufregung gesorgt hat, ist am Donnerstag in Wien-Favoriten festgenommen worden. Laut Polizei stürmte die Sondereinheit WEGA die Wohnung des 17-jährigen Tschetschenen. Vorgeworfen wird ihm gefährliche Drohung, auch zum Vorwurf der Körperverletzung wird ermittelt, teilte die Polizei mit.