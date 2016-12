Weg frei für griechische Schuldenerleichterungen

Jeroen Dijsselbloem sieht positive Signale aus Athen - © APA (AFP)

Nach dem Streit über das Weihnachtsgeld für griechische Pensionisten kann Athen nun doch auf Schuldenerleichterungen hoffen. Der Weg für die Verfahren beim Rettungsschirm ESM sei nun frei, erklärte der Vorsitzende der Euro-Finanzminister, Jeroen Dijsselbloem, am Samstag auf Twitter. Griechenlands Finanzminister habe per Brief bestätigt, dass er sich an frühere Vereinbarungen halten wolle.