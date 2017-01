WEF-Gipfel in Davos: Reger Flugverkehr in Altenrhein

Die Woche des Weltwirtschaftsforums in Davos (Graubünden) ist auch die betriebsstärkste am Flughafen Altenrhein. Mit bis zu 400 Flugbewegungen ist der Flughafen ausgelastet, regelmäßig müssen Flugzeuge aufgrund fehlender Stellplätze auf umliegenden Flughäfen für die Dauer des Aufenthalts geparkt werden.

Ab morgen, Donnerstag, begeben sich laut Daniel Steffen CEO People’s Air Group wieder zahlreiche WEF-Teilnehmer auf die Rückreise. Aus diesem Grund ist bis Freitag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Luftraum über Altenrhein zu rechnen. Mittwoch war ein eher schwacher Tag, sagt Steffen. Die Bilder wurden aus einem Helikopter heraus aufgenommen.

Die reisestärksten Tage in Altenrhein sind traditionell Dienstag als Tag der Eröffnungsveranstaltung und Freitag als der letzte Veranstaltungstag. Doch auch am Mittwoch und Samstag herrscht Hochbetrieb in Altenrhein.

Die Schneefälle der letzten Tage und die aktuell spürbar unter Null Grad liegenden Temperaturen sind auch am Flughafen Thema. Die Pisten müssen laufend von Schnee befreit werden, Flugzeuge für den Flug eisfrei gehalten werden.