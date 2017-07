Neben Weening und Zoidl befand sich am Hochtor in 2.500 m Seehöhe auch der kolumbianische Gesamt-Dritte Miguel Angel Lopez in der Vier-Mann-Spitzengruppe. Der im Gelben Trikot fahrende Stefan Denifl hatte 1:48 Minuten Rückstand. Das vorletzte Teilstück der Rundfahrt endete erst rund 70 Kilometer später in St. Johann/Alpendorf.

(APA)