Weder Raubüberfall noch Falschaussage

Das Oberlandesgericht sprach den 20-Jährigen in zweiter Instanz frei.

Der Anzeigende behauptete, er sei im Vorarlberger Rheintal von drei Mitgliedern der afghanischen Mafia überfallen worden. Der 20-jährige Afghane gab vor der Polizei in Götzis an, einer der Männer habe ihm ein Messer vorgehalten. So sei ihm sein Smartphone geraubt worden.