Wechselt Werder-Stürmer zu SCR Altach?

Wie “oe24.at” berichtet, soll Werder-Sturmtalent Ousman Manneh bei Altach hoch im Kurs stehen. Werder will das 20-jährige Sturmtalent verleihen, um ihm Spielpraxis zu ermöglichen. “Es gibt Interessenten aus der 2. Deutschen Bundesliga und aus den ersten Ligen in Holland, Österreich sowie der Schweiz”, so Werder-Sportdirektor Frank Baumann. Journalist Peter Linden berichtet, dass Altach-Manager Georg Zellhofer in regem Austausch mit Werder stehe. Dabei gehe es um Manneh.

Der Pfeilschnelle Offensivspieler wurde von Ex-Amateur-Coach Alexander Nouri zu den Profis beordert, kam dort zu sechs Einsätzen. In Altach stehen momentan mit Adrian Grbic, Hannes Aigner sowie Nicolas Ngamaleu nur drei nominelle Stürmer zur Verfügung. Manneh könnte hier durchaus die erhoffte Hilfe sein.