In Kitzbühel wechseln in den nächsten Tagen dichte Wolken, Schneeschauer, und sonnige Auflockerungen. Die Temperatur liegt im Zielraum während der Rennen um 0 Grad.

Die ZAMG betreut die Hahnenkammrennen seit mehr als 10 Jahren. Auch heuer wurden wieder Wetterstationen entlang der Streif errichtet. Feucht-kalte Polarluft strömt in den nächsten Tagen nach Österreich. “Das bedeutet sehr wechselhaftes Wetter am Hahnenkamm-Wochenende, wodurch die Vorhersage des zeitlichen Wetterablaufs eine ziemliche Herausforderung ist”, sagt Manfred Bauer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). “Derzeit sieht es so aus: Der Freitag beginnt mit Schneefall. Doch zum Super-G hin zieht die Störung ab, der Schneefall hört auf, und die Wolken beginnen aufzulockern. Der Samstag bringt wechselnd bewölktes Wetter und gelegentlich leichten Schneefall. Für Sonntag sind sich die Wettermodelle leider noch völlig uneins, von freundlich bis Schneefall ist aus heutiger Sicht noch alles möglich. Die Temperatur liegt im Zielraum am Freitag beim Super-G bei plus 1 Grad, zur Abfahrt bei 0 Grad. Am Start der Abfahrt, in 1665 Meter Höhe, hat es am Samstag um die minus 6 Grad.”