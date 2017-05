Wechsel des Stromanbieters bringt derzeit in Linz am meisten

Das Wirtschaftsministerium veröffentlicht monatlich den Energiepreismonitor, errechnet von der E-Control. Demnach liege das Sparpotenzial beim Wechsel vom regionalen Standardanbieter zum günstigsten Lieferanten von Strom und Gas je nach Region zwischen 635 Euro in Tirol sowie bis zu 989 Euro pro Jahr in Klagenfurt, wie das Ministerium am Montag mitteilte.

Für Strom geben die Haushalte in Österreich im Schnitt zwischen 630 Euro (im Netzgebiet Vorarlberg) und 802 Euro pro Jahr (im Netzgebiet Kärnten) aus. Wer also jetzt zum billigsten Lieferanten umsteigt, erspart sich je nach Region zwischen 217 Euro pro Jahr in Tirol und Salzburg sowie 346 Euro pro Jahr in Oberösterreich inklusive Netzgebiet Linz.

Für Erdgas geben die Haushalte im Jahr zwischen 881 Euro (in Vorarlberg) und 1.210 Euro (im Netzgebiet Klagenfurt) aus. Hier wurde das Einsparpotenzial beim Anbieterwechsel im Mai in einer Bandbreite zwischen 418 Euro in Tirol und 687 Euro in Klagenfurt beziffert.

(APA)