Wechsel des Energielieferanten kann 986 Euro im Jahr bringen

Geld sparen bei Strom und Gas - © APA (dpa)

Ein Wechsel des Strom- und Gaslieferanten kann aktuell bis zu 986 Euro im Jahr bringen. Das Sparpotenzial beim Wechsel vom regionalen Standardanbieter zum günstigsten Anbieter von Strom und Gas liegt je nach Region zwischen 623 Euro in Tirol sowie bis zu 986 Euro pro Jahr in Klagenfurt, geht aus dem am Mittwoch vom Wirtschaftsministerium veröffentlichten Energiepreismonitor hervor.