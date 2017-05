Wechsel an der Spitze des Möbel-Riesen Ikea

Ikea setzt in Chefetage weiter auf Schweden-Power - © APA (AFP)

Der Möbelhändler Ikea setzt in seiner Chefetage weiterhin auf Manager aus dem Heimatland Schweden. Zum 1. September übernimmt der in Göteborg geborene Jesper Brodin den Vorsitz der globalen Ikea-Group, wie das Unternehmen am Mittwoch am niederländischen Konzernsitz Leiden mitteilte. Er folgt Peter Agnefjäll nach, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zu einem nicht genannten Ziel verlässt.