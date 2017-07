Webanalyse: Erneut Rekordreichweite für VOL.AT

VOL.AT bleibt auch in diesem Jahr unangefochten Österreichs führendes regionales Nachrichten- und Serviceportal. Wie die Statistiken der ÖWA Plus für das 1. Quartal 2017 bestätigen, verbesserte sich die Reichweite im Beobachtungszeitraum auf 76 Prozent (Q1 2016: 68,7%). Betrachtet man die einzelnen Monate, wurde der Wert sogar um 13 % gesteigert: VOL.AT erreichte 63,3 Prozent der Menschen, die online sind. Mit knapp 50 Mio. Page Impressionen und weit über 400.000 Unique Usern im Monat blieb man auch bei diesen Werten auf einem konstant hohen Niveau.

Erfolgreiche Live-Berichterstattung

Dieser Erfolg ist für Chefredakteur Marc Springer auch auf die Bemühungen der Live-Reporter zurückzuführen. „Wir versuchen, bei allen wichtigen Ereignissen direkt vor Ort zu sein und unsere User mit Videos und Infos aus erster Hand zu versorgen. Ob das nun ein Rettungseinsatz oder eine bedeutende Pressekonferenz ist – die Zugriffszahlen bestätigen unseren Einsatz.“

VOL.AT bald in neuem Design

Dass man sich nicht auf diesen Erfolgen ausruhen will, ist für Russmedia Digital-Geschäftsführer Georg Burtscher selbstverständlich. „Die Arbeiten am neuen Design von VOL.AT gehen mit Riesenschritten voran. Unser Portal wird damit schneller und übersichtlicher, bleibt aber das vertraute, auf Vorarlberg fokussierte Umfeld für unsere User.“

Über Russmedia Digital GmbH

Die Russmedia Digital GmbH mit Hauptsitz in Vorarlberg ist dem international tätigen Medienunternehmen Russmedia zugehörig, das sich als progressivstes Multi-Nischen-Medienunternehmen in Europa versteht. Die Kernkompetenzen der Russmedia Digital GmbH umfassen Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von digitalen Medien. Seit 1995 erarbeitet ein Team, bestehend aus Redakteuren, Softwareentwicklern, Technikern und Werbeexperten, Newsportale, Applikationen für Rubrikenmärkte und Special-Interest-Content, innovative Werbeformen sowie mobile Apps und Spezifikationen. Zu den erfolgreichsten Portalen des Unternehmens zählen VOL.AT (http://www.vol.at), Österreichs erstes Regionalportal, und das Stadtportal VIENNA.AT (http://www.vienna.at). An den Standorten in Vorarlberg und Wien beschäftigt das Unternehmen heute rund 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen auf http://www.russmedia.com.