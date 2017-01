Weana Flair beim Sängerball

Hohenems. Mit einem elfenhaften Auftritt eröffneten die Dance art company teenies den beliebten Sängerball, der in diesem Jahr unter dem Motto „Servus Wien“ stand. Das Ballteam, allen voran Josef Kloiber, hatte ganze Arbeit geleistet, die Gäste sogen den musikalischen Atem Wiens mit allen Sinnen auf. Zum Sektempfang gab es original Schrammelmusik. Die Band Extra 4 spielte zur Eröffnung, wie könnte es anders sein, einen Johann Strauss Walzer. In gewohnter Manier führte Martin Peter als Moderator durch den Abend.

Emser Sängerknaben – eine Hommage an Wien

„Jung sam ma, fesch sam ma, die Deutschmeister, Wiener Blut“, ein Hauch des alten Wien wehte durch den Saal, als die Emser Sängerknaben ihr Repertoire zum Besten gaben. Auch Austro-Pop durfte nicht fehlen: Hupf in Gatsch und Du bist di Blume aus dem Gemeindebau wurden gekonnt intoniert. Anneliese Rothenberger und Rudolf Schock lassen grüßen: als Traumduett traten Verena Hetke und André Vitek auf den Plan und verzückten das Publikum mit berauschender Operettenmusik.

Stell dir vor es geht das Licht aus

„I riach den Wein schon Kilometerweit“ – so hat wohl der „alte Sünder“ in seinem Wien einst gesungen. Der Heurigenstammtisch auf der Bühne war bestückt mit Solisten aus den Reihen des Gesangvereins, die dem Wiener-Flair noch die Krone aufsetzten. Natürlich durften auch die „Gents“ nicht fehlen, die Eliteeinheit des GV-Hohenems, die immer wieder für eine Überraschung gut sind. Das Licht ging noch lange nicht aus in dieser märchenhaften Ballnacht.