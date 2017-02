Wawrinka sagte für Rotterdam wegen Knieverletzung ab

Wawrinka musste seine Teilnahme absagen - © APA (AFP)

Der Schweizer Weltranglisten-Dritte Stan Wawrinka hat am Dienstag seine Teilnahme am ATP-Tennisturnier in der nächsten Woche in Rotterdam wegen einer Knieverletzung abgesagt. Der 31-Jährige hatte die Blessur vor knapp zwei Wochen im Halbfinale gegen seinen Landsmann und späteren Turniersieger Roger Federer erlitten. “Das ist eine böse Überraschung”, sagte Turnierdirektor Richard Krajicek.