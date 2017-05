Wawrinka noch nicht in French-Open-Form: Aus in Madrid

Wawrinka und Madrid – das wird wohl keine “Liebesgeschichte” mehr: Seit dem gegen Rafael Nadal verlorenen Endspiel 2013 ist “Stan the man” nicht mehr über die zweite Runde hinausgekommen. Auch im Vorjahr war er bei seinem ersten Auftritt nach einem Freilos an Nick Kyrgios (AUS) gescheitert. Gegen Paire vergab Wawrinka u.a. eine 4:2,40:0-Führung im ersten Satz und verlor diesen noch. Nach einsetzendem Regen glich er unter geschlossenem Dach zwar auf 1:1-Sätze aus, doch kurz vor Mitternacht war das Turnier für den Eidgenossen vorüber.

Der frühere Roland-Garros-Sieger wird sich gewaltig steigern müssen, will er dieses Jahr bei den am 28. Mai beginnenden French Open sein Vorjahres-Halbfinale (Aus gegen Andy Murray) verteidigen. Auch in Monte Carlo scheiterte der 32-jährige Schweizer schon im Achtelfinale an Kitzbühel-Starter Pablo Cuevas (URU). Auf diesen trifft sein Bezwinger Paire nun.

Ebenfalls wegen Regens unterbrochen und unter geschlossenem Dach fertiggespielt wurde die zweite späte Abendpartie. Und auch diese brachte einen Außenseitersieg. Der 20-jährige Zverev feierte seinen ersten Sieg über einen Top-Ten-Spieler auf Sand und rang den als Nummer 7 gesetzten Kroaten Cilic mit 6:7(3),6:3,6:4 nieder. Zverev hat auf diesem Untergrund nach seinem ersten Sandplatz-Titel und dem ersten Turniersieg auf heimischen Boden vergangenen Sonntag in München viel Selbstvertrauen gesammelt. Er sollte am Donnerstagabend auf den als Nummer 11 gesetzten Tschechen Tomas Berdych treffen.

