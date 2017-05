Wattens als erster Schritt in die Zukunft

Die Kaderplanungen laufen, so Trainer Andreas Lipa, auf Hochtouren. Der 46-Jährige weilte diese Woche zwar zwei Tage beim UEFA-Pro-Lizenz-Kurs in Lindabrunn – der Abschluss erfolgt im Oktober, das Telefon aber stand kaum still. Konkrete Angaben wollte Lipa aber noch nicht machen, wie die “VN” berichten. Angeblich soll schon nächste Woche ein Verteidiger des FC Schaffhausen, ein Linksfuß, für die Austria unterschreiben.

Liveticker ab 19.30 Uhr!

WSG Wattens – Austria Lustenau

Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Stadion: Gernot Langes Stadion, 5.500 Plätze