Watford verkaufte Stürmer Ighalo für 23 Mio. Euro nach China

Sebastian Prödls englischer Fußball-Club Watford hat Stürmer Odion Ighalo am Dienstag für kolportierte 20 Millionen Pfund (23,5 Mio. Euro) an Changchun Yatai nach China verkauft. Der 277-jährige Nigerianer, der nach einem starken Jahr 2015 in dieser Premier-League-Saison erst einen Treffer erzielt hat, ist damit vorerst der teuerste Transfer des Schlusstages der europäischen Winterübertrittszeit.