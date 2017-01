Wasserversorgung in Österreich weiter optimal

Aufruf zu bewusstem Umgang mit Wasser - © APA (dpa)

Die Wasserversorgung in Österreich ist optimal. Lediglich drei Prozent der verfügbaren Bestände werden für die Versorgung der Bevölkerung benötigt. Damit dies auch so bleibt, riefen Vertreter der Österreichischen Wasserversorgung (ÖVGW) am Dienstag zu einem bewussten Umgang mit der Ressource auf.