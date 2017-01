Wasserversorgung für Damaskus wird wiederhergestellt

Wasser in Damaskus wurde zum Druckmittel - © APA (AFP)

Die syrischen Behörden und Aufständische haben sich nach offiziellen Angaben auf einen Plan geeinigt, um die Hauptwasserversorgung von Damaskus wiederherzustellen. Techniker sollten Zugang zu der Anlage an einer Quelle in der Region Wadi Barada erhalten, berichte das staatliche Fernsehen am Mittwoch. Aktivisten vor Ort wiesen den Bericht zurück.