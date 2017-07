Wasserspringer Blaha beendet nach WM seine Laufbahn

Constantin Blaha befindet sich im letzten Monat seiner Karriere - © APA

Wasserspringen Constantin Blaha wird nach der WM in Budapest Ende Juli seine sportliche Laufbahn beenden und sein Studium in den USA fortsetzen. “Man muss den Zeitpunkt erkennen, wann man seine Karriere beenden sollte”, meinte Blaha in einer Aussendung des Österreichischen Schwimmverbands vom Mittwoch. Höhepunkt für den 29-Jährigen war bisher EM-Bronze vom 1-m-Brett in London 2016.