Wasserleiche in Wiener Seestadt Aspern entdeckt

Ausweise hatte der Tote offenbar nicht dabei - © APA (Webpic)

Eine Wasserleiche ist am späten Dienstagvormittag in der Wiener Seestadt Aspern in der Donaustadt entdeckt worden. Polizeisprecherin Michaela Rossmann bestätigte einen Bericht der Tageszeitung “Kurier” (Online-Ausgabe). Demnach wurde die Exekutive kurz nach 11.00 Uhr von dem im Wasser treibenden Toten informiert. Zur Klärung der Todesursache wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet.