Wassergenossenschaft Dafins feiert 60 Jahre

Zwischenwasser-Dafins (ceg). Aktuell 132 Haushalte versorgt die Wassergenossenschaft Dafins mit frischem Trinkwasser. Damit sind bis auf einen Haushalt, der sein Wasser aus einer lokalen Quelle bezieht, alle Dafinser Mitglied der Genossenschaft. Durch die besondere Lage von Dafins ist dabei ein Höhenunterschied von insgesamt 700 Meter zu bewältigen. Ein Umstand der nebst ökologischen und ökonomischen Gründen immer wieder Investitionen in das Versorgungsnetz bedeutet. Im Rahmen der 60 Jahr Feier der Genossenschaft, konnte der Behälter Pfarrhof, nach erfolgtem Neubau, der Bevölkerung präsentiert werden.

Obmann Ernst Marte erläuterte in seiner Ansprache kurz die Geschichte der Wasserversorgung in Dafins und zeigte in einer Präsentation die wesentlichen Bauabschnitte. Finanziert wurde der neue Behälter durch den Bund, das Land, die Genossenschaft und nicht zuletzt durch die Gemeinde Zwischenwasser. Gesamtvolumen rund 570.000 Euro. Realisiert wurde das Projekt nahezu ausschließlich von regionalen Unternehmen. Bürgermeister Kilian Tschabrun der ebenfalls anwesend war, freute sich, dass die Versorgung mit Trinkwasser der rund 430 Dafinser langfristig sichergestellt werden konnte, betonte aber, welch finanzieller Kraftakt solch ein Bau für eine kleine Gemeinde wie Zwischenwasser darstellt. Den Abschluss bildete noch ein gemütliches Zusammensein im Feuerwehrhaus von Dafins.