Washington verkürzte gegen Pittsburgh in Overtime auf 1:2

Crosby erlitt vermutlich Gehirnerschütterung - © APA (AFP/Getty)

Die Pittsburgh Penguins haben nach zwei Auswärtssiegen das erste Heimspiel in Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gegen Washington mit 2:3 nach Verlängerung verloren. Die Capitals verkürzten damit gegen den Titelverteidiger Pittsburgh in der “best of seven”-Serie auf 1:2. Den Penguins droht nun zudem der Ausfall von Starstürmer Sidney Crosby.