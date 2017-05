Washington und Riad setzen “Terroristen” auf Sanktionsliste

Der gemeinsame Schritt zeige die “enge Partnerschaft” beider Staaten im Kampf gegen die Terror-Finanzierung. Safieddine ist Mitglied des mächtigen Hisbollah-Exekutivrats. Während ihn die USA nicht mit jüngeren Angriffen der radikalislamischen Miliz im Libanon in Verbindung bringen, berichtete Riads amtliche Nachrichtenagentur SPA, der rund 50-jährige Libanesen habe Ratschläge zu Terrorakten gegeben. Zudem habe er der syrischen Führung unter Machthaber Bashar al Assad Unterstützung zukommen lassen. Die von Riads Erzrivalen unterstützte Hisbollah-Miliz steht im syrischen Bürgerkrieg auf der Seite Assads.

Trump brach am Freitag nach Saudi-Arabien auf, es ist sein erster Auslands-Besuch seit seinem Amtsantritt im Jänner. Neben einem Treffen mit König Salman wird er am Sonntag in Riad auch auf einem Gipfel von mehr als 50 Staats- und Regierungschefs aus muslimischen Ländern eine Rede halten. Dabei will er über die Bedrohung durch islamistisch-extremistische Bewegungen sprechen.

Das Gipfeltreffen mit Trump erhielt am Freitag den ausdrücklichen Segen des Imams von Mekka, Sheikh Saleh bin Hamid. Während seiner Predigt rief der Imam die Teilnehmer auf, sich für “einen konstruktiven Dialog, Zusammenarbeit und Toleranz” einzusetzen.

(APA/ag.)