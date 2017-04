Die Boston Bruins bejubelten einen hart erkämpften Auswärtssieg - © APA (AFP/GETTY)

Den Washington Capitals fehlt im Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nur noch ein Sieg zum Aufstieg in das Conference-Halbfinale. Das beste Team des Grunddurchgangs besiegte am Freitag die Toronto Maple Leafs mit 2:1 nach Verlängerung und führt somit in der “best of seven”-Serie mit 3:2.