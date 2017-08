Was zum Schmunzeln gefällig? Das sind die besten Parodien von “Despacito”

Auch wenn der Sommer noch nicht vorbei ist, können wir “Despacito” von Luis Fonsi und Daddy Yankee wohl schon fix als den Sommerhit des Jahres 2017 bezeichnen. Es gibt wohl niemanden der an dem Song dieses Jahr vorbeigekommen ist. Mittlerweile ist das Lied das meistgeklickte Video auf Youtube – hat vor wenigen Tagen “Gangnam Style” von Psy vom Thron geworfen. Momentan hat der Song über 2,95 Milliarden Aufrufe, in wenigen Tagen wird er wohl die 3-Milliarden-Marke knacken.

Was jeder große Hit so mit sich bringt sind Parodien. Wir haben die besten davon für euch zusammengesucht:

1. I wear Speedos – Mikey Bustos (5,4 Mio Aufrufe)

Mikey Busots kommt aus den Philippinen und macht sich in seiner “Despacito”-Parodie dafür stark, dass auch Männer am Strand Speedos tragen dürfen.



2. Ese Gringo – Werevertumorro (26,5 Mio Aufrufe)

Hinter dem Kanal Werevertumorro steckt ein Comedy-Kanal aus Mexiko. Und auch wenn man kein Spanisch spricht, wird einem doch recht schnell klar worüber sie sich lustig machen: US-Präsident Donald Trump.



3. Take a Seat-O – Singing Dentist (1,3 Mio Aufrufe)

Wer wünscht sich nicht so einen Zahnarzt? Dr. Milad Shadrooh (alias The Singing Dentist) ist in England der absolute Superstar unter den Zahnärzten.



4. “The Jackal” (3,3 Mio bzw. 2,6 Mio Aufrufe)

Fast schon Kult ist das Video von drei Italiener im Auto die über “Despacito” herziehen und sich dann dem Refrain doch nicht entziehen können. Mittlerweile gibt es einen zweiten Teil in dem sie sich immer noch über den Song aufregen, und dann aber ein besonderer Gast dazukommt. Das zweite Video unbedingt bis zum Ende schauen!



5. This Burrito – David Lopez (1,1 Mio Aufrufe)

Der Hauptakteur von der Parodie von David Lopez: Ein Burrito