Was ist los in England? Queen beruft “Notfall-Meeting” ein

Tritt die Queen zurück? Oder hat das Meeting mit dem Gesundheitszustand von Prinz Philip (95) zu tun? Medien spekulieren über ernste Erkrankungen in der Königsfamilie oder sogar den Tod von Prinz Philip.

“The Sun” war wohl etwas voreilig

Hi @TheSun. Not sure that's supposed to have been published… pic.twitter.com/bBJHuA0iWl — The Sun Apologies (@SunApology) May 4, 2017

Ein Sprecher des Palastes dementierte diese Falschmeldungen allerdings. Im Falle eines Todesfalles in der Familie, würde die Fahne auf Halbmast stehen – was derzeit nicht der Fall ist. Es gäbe “keinen Grund zur Sorge”. Eine Sprecherin bestätigte gegenüber Anfrage der dpa ebenfalls, dass solche Treffen im Grunde nichts Ungewöhnliches seien.

Richard Gaisford on Twitter 0600 London: Busy morning at #BuckinghamPalace. Quite a gathering. No one’s quite sure why. https://t.co/jOVEdrAtbp

Spontane Einberufung am Mittwochabend

Die Königin hatte am Mittwochnachmittag noch ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May im Palast. May hatte die Queen – wie traditionell üblich – über die Auflösung des Parlaments unterrichtet. Auch Prinz Philip wurde zuletzt in guter Verfassung im Cricket-Stadion gesehen.

Das Meeting wurde am Mittwoch gegen 23:00 Uhr Ortszeit einberufen. Lord Chamberlain, der höchste Mitarbeiter des Königshauses, soll laut Berichten der “daily mail” am Donnerstag zu den Mitarbeitern sprechen. Das Treffen ist für 10 Uhr Ortszeit angesetzt (11 Uhr MESZ). Wann und in welcher Form das Ergebnis dieses “Meetings” an die Öffentlichkeit gerät, steht nicht fest – wir bleiben dran.

(red.)