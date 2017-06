Warth rüstet für ein Jubiläums-Festival

Warth. (VN-stp) Fronleichnam am kommenden Donnerstag, 15. Juni, wird für Warth ein ganz besonderer Feiertag, denn dann lädt Alois „Wise“ Feurstein zu seinem traditionellen Schinken- & Käsefest ein, das heuer unter einem besonderen Aspekt steht, denn es gilt, gleichzeitig das 10-Jahr-Jubiläum einer erstaunlichen Erfolgsgeschichte zu feiern, denn 2007 wurde die multifunktionale Sennerei eröffnet, ohne die Milchwirtschaft – und damit die unverzichtbare Landschaftspflege – in den Warther Bergen kaum mehr vorstellbar wäre.

Jahrelang gekämpft

Viele Jahre haben die Milchbauern aus Warth sowie aus den Tiroler Siedlungen Lechleiten und Gehren um ihre Sennerei gekämpft und es gab immer wieder Phasen, in denen mangels Senner der Betrieb für mehrere Monate eingestellt war, ehe es einen Neuanfang gab. „Dann hat man gemerkt“, so Sennereiobfrau Elisabeth Weißenbach, „wie wichtig die Sennerei für unsere Landwirte ist.“ Im schlimmsten Fall wäre zu befürchten gewesen, dass mit der Auflassung der Sennerei auch die Milchwirtschaft in Warth „erledigt“ gewesen wäre.

Rettung durch Innovation

Mit dem EU-Beitritt und den immer schärferen Vorschriften herrschte endgültig „Alarmstufe rot“ für die Sennerei – ehe der Wälder Metzgermeister Alois ,Wise‘ Feurstein den Warthern einen mutigen Vorschlag für ein innovatives Projekt machte. Weil eine Sennerei allein nicht wirtschaftlich zu führen wäre, kombinierte Feurstein sein Vorhaben mit einer Metzgerei, einem Verkaufsladen samt Imbisslokal und der Appartementvermietung. Eine Kombination, die sich längst zum Erfolgsmodell und Vorzeigeprojekt entwickelt hat.

Zu Fronleichnam stellen Wise Feurstein und seine Milchlieferanten Vorarlbergs höchst gelegene Sennerei samt anderen Einrichtungen ab 11 Uhr den Gästen vor. „Singelmalt“ aus Tirol sorgt für den musikalischen Rahmen, Toni „Maroni“ Nardin hat den traditionellen Holzerwettbewerb vorbereitet. Es gibt ein Kinderprogramm und Betriebsbesichtigungen und natürlich beste Verpflegung.