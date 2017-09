Wartezeiten auf CT- und MRT-Untersuchungen deutlich gesunken

Auf CT-Untersuchungen wartet man höchstens zehn Tage - © APA (Fohringer)

Die Wartezeiten auf MRT- und CT-Untersuchungen sind “signifikant gesunken”. Wie Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) am Montag beim Besuch eines Wiener Diagnose-Zentrums mitteilte, haben rund 80 Prozent der Institute in Wien und Niederösterreich, wo die Wartezeiten am längsten waren, die Vorgaben inzwischen erfüllt.