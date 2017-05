Rouhani führt bei Präsidentschaftswahl im Iran deutlich

Bekommt Rouhani eine zweite Amtszeit? - © APA (AFP)

Bei der iranischen Präsidentenwahl liegt Amtsinhaber Hassan Rouhani nach ersten Angaben des Innenministeriums vom Samstag in der Früh deutlich vorne. Von den bisher ausgezählten Stimmen liegt Rouhani mit fast 60 Prozent vor seinem erzkonservativen Gegenkandidaten Ebrahim Raisi in Führung. Bis Samstag in der Früh waren 25,9 Millionen der rund 40 Millionen eingegangenen Stimmen ausgezählt.