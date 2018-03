Warriors-Superstar Durant bei Comeback ausgeschlossen

Basketball-Superstar Kevin Durant hat am Donnerstag sein NBA-Comeback nach einer Rippenfraktur gegeben, wurde aber 2,4 Sekunden vor der Halbzeit wegen seines zweiten technischen Fouls des Parketts verwiesen. Ohne "KD" verloren die Golden State Warriors ihr Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks schließlich 107:116. Es war die bereits dritte Niederlage en suite für die ersatzgeschwächten "Dubs".

Neben den Warriors starten wohl auch die Philadelphia 76ers arg geschwächt in die Mitte April startenden Play-offs, für die sie sich erstmals seit 2012 wieder qualifiziert haben. All-Star Joel Embiid erlitt nämlich am Mittwoch beim 118:101-Heimerfolg über die New York Knicks einen Jochbeinbruch am linken Auge. US-Medienberichten zufolge wird der 24-jährige Center nach einer Operation wohl zwei bis vier Wochen pausieren müssen.