Warriors rangen Spurs nach 25-Punkte-Rückstand nieder

Leonard sammelte bis zu seiner Verletzung 26 Punkte

Die Golden State Warriors haben am Sonntag mit einem harterkämpften 113:111-(42:62)-Heimsieg über die San Antonio Spurs auch ihr neuntes Play-off-Spiel gewonnen. Der NBA-Topfavorit, der zwischenzeitlich in der ersten Hälfte bereits 25 Punkte zurückgelegen war, führt damit in der “best of seven”-Serie 1:0. Die zweite Partie findet in der Nacht auf Mittwoch (ab 03.00 MESZ) erneut in Oakland statt.