Warriors gewannen auch zwölftes Play-off-Spiel – NBA-Rekord

“Wir haben einen großartigen Lauf”, betonte Basketball-Superstar Stephen Curry, der die Gäste mit 36 Punkten anführte. Gleichzeitig stellte der Warriors-Spielmacher aber auch klar, dass man trotz Rekord noch nichts erreicht habe. “Einen 12:0-Start zu schaffen, ist großartig, aber er bringt uns nichts für die nächste Serie, dessen müssen wir uns bewusst sein.” Sein Teamkollege Draymond Green, der 16 Punkte sowie jeweils acht Rebounds und Assists verbuchte, pflichtete ihm bei: “Wir benötigen vier weitere Siege, um die Saison zu vollenden.”

Lakers als Warnsignal

Vor allem die Play-offs 1989 sollten ein Warnsignal für die Warriors sein. Damals, als in der ersten Runde noch “best of five” gespielt wurde, zogen die Lakers ebenfalls ungeschlagen in die NBA-Finalserie ein. In dieser gingen sie dann aber 0:4 gegen die Detroit Pistons unter. 2001 schafften die Lakers erneut ohne Niederlage den Sprung ins Finale, in dem sie die erste Partie gegen die Philadelphia 76ers nach Verlängerung verloren. Anschließend holten aber Kobe Bryant, Shaquille O’Neal und Co. mit vier Siegen en suite den Titel nach Los Angeles.