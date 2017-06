Warnung: Diesen Mailahnhang sollten Sie nicht öffnen

AK-Konsumentenschützer warnen vor angeblichen elektronischen Mahnschreiben - © Bilderbox

Feldkirch – Erneut sind per Mail Zahlungsaufforderungen in Umlauf, die in Wahrheit Schadsoftware beinhalten. Zahlreiche Fälle beschäftigen derzeit die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer.