Warnstreik legte Berliner Airports lahm – Viele Flugausfälle

In Stuttgart und Hamburg wurde ebenfalls gestreikt. Auch dort kommt es nach Gewerkschaftsangaben zu starken Beeinträchtigungen, von Verspätungen bis hin zu abgesagten Flügen.

Die Warnstreiks hatten auf den Flughafen Wien nur sehr geringe Auswirkungen. Drei Berlin-Flüge mussten gestrichen werden, einer erfolgte verspätet. Insgesamt gab es am Mittwoch 17 Verbindungen Wien-Berlin bzw. umgekehrt. Die Streiks in Stuttgart und Hamburg hatten bisher keine Auswirkungen. Für beide Destinationen gibt es jeweils zwölf Flugverbindungen, so Flughafen-Sprecher Peter Kleemann zur APA.

Laut Gewerkschaft Verdi folgten die meisten der 2.000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste in Berlin dem Aufruf, zwischen 5.00 Uhr und 11.00 Uhr die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft will mit den Aktionen den Druck auf die Arbeitgeber im Tarifstreit erhöhen. Sie fordert für die Beschäftigten – die etwa in der Be- und Entladung, dem Check-in oder dem Einwinken von Flugzeugen arbeiten – eine Erhöhung der Stundenlöhne von derzeit etwa elf auf zwölf Euro. Zudem sollen die Mitarbeiter bessere Aufstiegsmöglichkeiten erhalten. “Die Beschäftigten in den Bodenverkehrsdiensten leisten täglich harte und sicherheitsrelevante Arbeit im Schichtdienst, in einem risikoreichen Umfeld”, sagte Verdi-Bundesvorstand Christine Behle. “Dennoch wird diese Arbeit nicht angemessen entlohnt, hier muss sehr stark nachgebessert werden.”

Der Flughafenverband kritisierte die Warnstreiks. “Zehntausende Passagiere sind die Leidtragenden”, sagte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Unterschiedliche Tarifvorstellungen müssten am Verhandlungstisch ausgetragen werden, nicht an den Flughäfen.

(APA/ag.)