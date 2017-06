Warndienst per App: “Katwarn” ab Samstag auch in Vorarlberg eingesetzt

Aufgrund der Ereignisse in München hat das Innenministerium laut dem Fachbereichsleiter der Landeswarnzentrale Franc Magnes diese App angekauft. “Wir haben in Österreich die Situation, dass wir über ein flächendeckendes Alarmierungssystem hinsichtlich Sirenen verfügen”, erklärt Franc Magnes im VOL.AT-Interview. Dieses Sirenensystem ist jedoch was Bild und Ton betrifft nicht mehr zeitgemäß. Deshalb kommt diese App zum Einsatz.

Warnungen direkt aufs Smartphone

Die Katwarn bietet als App die Möglichkeit einer Rund-um-Sicherheit. Wenn sich eine Person dazu entscheidet, die kostenfreie App herunterzuladen, ertönt im Falle einer Warnung ein spezieller Alarm am Mobiltelefon. Zudem geben Kurztexte konkrete Verhaltenshinweise. Öffnet man die App, klären Symbole und Informationen darüber auf, welche Behörden am aktuellen Standort Warnungen ausgeben.

Datenschutz und Akkuverbrauch

Damit die App richtig warnen kann, benötig sie Ortsinformationen vom Endgerät. Diese werden anonymisiert verarbeitet. Ein Rückschluss auf die jeweilige Person ist daher nicht möglich. Es werden keine persönlichen Daten verbreitet oder gespeichert, heißt es in der Informationsbroschüre des Bundesministeriums für Inneres. Katwarn belastet den Akku des Mobiltelefons nur minimal. Die energieeffiziente Ortung über Basisstationen und WLAN-Zugangspunkte sorgen dafür, dass die App nur aktiv wird, wenn der Nutzer den hellblauen Schutzbereich verlässt, heißt es in der Broschüre weiter.