Warmfront bringt Vorarlberg 10 Grad zu Silvester!

Das Wetter verabschiedet sich in Österreich vom Jahr 2017 mit einer Warmfront und bis zu 10 Grad zu Silvester.

Sonnig und für die Jahreszeit warm: so präsentiert sich der Silvester im Ländle! Am Freitag klingen letzte Schneeschauer rasch ab, die Wolken reißen wohl schnell auf und es wird für ein paar Stunden sonnig mit einigen zurückbleibenden Hangwolken. Doch bereits am Nachmittag zieht von Westen der Wolkenschirm der nächsten Störung auf, gegen Abend setzt wieder Niederschlag ein, vorerst meist als Schneefall. Höchstwerte: 0 bis +3 Grad.