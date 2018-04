Warmer Freitagnachmittag lockt die Vorarlberger an den Bodensee

Bregenz - Temperaturen merkbar über 20 Grad Celsius locken die Vorarlberger am Freitagnachmittag ans Bregenzer Bodenseeufer. Die ersten wagen sich dabei schon ins Wasser.

Prognose für Samstag

Der Hochdruckeinfluss wird schwächer, dennoch wird es sehr sonnig und unverändert warm. Am Nachmittag tauchen ein paar Quellwolken auf, zu allermeist bleibt es dabei aber trocken. Im Gebirge sind einzelne gewittrige Schauer am späten Nachmittag oder abends nicht mehr ausgeschlossen. Tiefstwerte: 7 bis 13 Grad, am mildesten in Hanglagen um 1000m Seehöhe. Höchstwerte: 22 bis 27 Grad.