"War oft nahe daran, aufzugeben"

Mit Fleiß und ­Motivation ist alles möglich: W&W sprach mit Zaker (20) und ­Aleksandar (24), welche sich trotz ­Fluchthintergrund tolle Karrieren aufbauen.

„Vertrauensvorschuss“

Als der junge Afghane nach sechs Monaten schlussendlich in Traiskirchen ankam, wollte er möglichst bald Zugang zu einer österreichischen Schule haben. „Es war mir klar, dass ich zuerst die Sprache des Landes lernen musste“, erzählt Zaker. Auf über 1000 Menschen, welche im Flüchtlingslager lebten, konnte jedoch nur ein einziger Lehrer für einen Deutschkurs zur Verfügung gestellt werden. Dennoch gab der Afghane nicht auf: „Nach drei Monaten in Traiskirchen wurde ich nach Vorarl­berg transferiert“, erzählt Zaker. „Dort startete ich erneut mit einem Deutschkurs und habe es 2013 geschafft, im Gymnasium Schillerstraße in Feldkirch aufgenommen zu werden. Der Direktor hat mir quasi einen Vertrauensvorschuss gegeben.“ Die Gymnasialzeit war eine Herausforderung für den 20-Jährigen. „Manchmal war ich nahe daran, aufzugeben“, gibt er zu. Zaker hat es jedoch geschafft und bekam außerdem die Möglichkeit, ein „Start“-Stipendium in Anspruch zu nehmen. „Das war noch ein zusätzlicher Motivationsfaktor für mich und beweist erneut: Die Zivilgesellschaft zeigt der Politik, wie man es besser machen kann.“ Nun, studiert Zaker Kunstgeschichte an der Universität Wien. „Wenn man wirkliches Interesse und Freude an etwas hat, dann sind alle Schwierigkeiten und Hindernisse nur dazu da, überwunden zu werden!“, so der 20-Jährige.