Mutmaßlicher Kontaktmann Amris festgenommen

Demnach durchsuchten Ermittler des Bundeskriminalamts auf Grundlage eines Beschlusses des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs Wohn- und Geschäftsräume des Mannes. Nach Informationen des “Spiegel” lebt der Verdächtige in Berlin-Tempelhof.

Im Mobiltelefon Amris, das am Tatort gefunden worden war, sei die Nummer des Festgenommenen gespeichert gewesen, erklärte die Bundesanwaltschaft. Die Ermittlungen deuteten darauf hin, dass er in den Anschlag eingebunden gewesen sein könnte. Inwieweit sich der Verdacht erhärten lasse, bleibe abzuwarten. Bis Donnerstag werde geprüft, ob ein Haftbefehl beantragt werde, hieß es.

Die italienische Polizei veröffentlichte unterdessen ein zweites Bild des mutmaßlichen Berlin-Attentäters, das von Videokameras am Bahnhof Porta Nuova in Turin aufgenommen wurde. Zu sehen ist der schwarzgekleidete Tunesier mit einem Rucksack und einer Kapuze am Kopf.

Das Bild wurde am 22. Dezember um 22.14 Uhr aufgenommen. Amri soll von Turin aus einen Regionalzug nach Mailand genommen haben. Danach reiste er mit einem Bus weiter nach Sesto San Giovanni, einer Kleinstadt nördlich von Mailand, wo er bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde. Die Ermittler hatten bereits am Dienstag das Foto Amris, das am Freitag um 0.58 Uhr auf dem Mailänder Hauptbahnhof aufgenommen worden war, veröffentlicht.

Der Tunesier soll von Lyon über Chambery nach Italien gelangt sein. In der Bergortschaft Bardonecchia nahe Turin soll er kurz gehalten haben, um dann nach Turin zu gelangen.

Der mutmaßliche Berlin-Attentäter war zuvor bei seiner Flucht offenbar auch durch die Niederlande gereist. Der Tunesier sei in der Nacht zum 22. Dezember von der niederländischen Stadt Nimwegen mit einem Fernbus ins ostfranzösische Lyon gefahren, verlautete am Mittwoch aus französischen Ermittlerkreisen. Nimwegen liegt nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Wie Amri von Berlin aus dorthin gelangte, war zunächst unklar.

Immer mehr Details werden auch zu Amris Aufenthalt in Deutschland bekannt. Nach Recherchen des Westdeutschen Rundfunks war der Tunesier im Ruhrgebiet deutlich besser vernetzt als bisher angenommen. Er soll während seiner Zeit in Nordrhein-Westfalen ein Dutzend Moscheen besucht haben. Er soll zudem sehr gute Kontakte nach Dortmund gehabt und einen Schlüssel zu einer Moschee besessen haben, in der er übernachtete. Seit Ende 2015 sei er regelmäßig zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet gependelt.

Unterdessen wurde bekannt, dass der beim Terroranschlag getötete Lastwagenfahrer aus Polen am Freitag in seiner Heimat beigesetzt wird. Der Trauergottesdienst und die Beerdigung sollen in Banie bei Stettin stattfinden, teilte sein Arbeitgeber, die Speditionsfirma Ariel Zurawski, am Mittwoch auf Facebook mit.

Zugleich dankte die Firma im Namen der Familie von Lukasz U. für die Beileidsbekundungen und Worte der Unterstützung aus aller Welt. Bilder zeigten auch Kondolenzschreiben aus Deutschland.

Neben Lukasz U., der erschossen um Führerhaus seines Lkws gefunden wurde, zählen auch weitere Ausländer zu den Opfern der Wahnsinnstat. Die Toten und Verletzten der Lkw-Attacke nahe der Gedächtniskirche stammen aus gut einem Dutzend Länder, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen erfuhr.

Zu den Toten zählen nach bisherigen Ermittlungen neben Deutschen eine Italienerin, eine Israelin, ein Pole, ein Ukrainer und ein Opfer aus Tschechien, hieß es. Die Ausländer unter den Verletzten stammen demnach aus den USA, Israel, Spanien, Italien, Großbritannien, Ungarn, Finnland, Frankreich und aus dem Libanon. Angaben, wie viele Verletzte aus welchem Land kommen, gab es zunächst nicht.

Die Ermittler gehen inzwischen von 55 Verletzten und 12 Toten aus. Einige der Verletzten hatten am Tattag auf eigene Faust den Breitscheidplatz, wo ein Lastwagen in die Menschen auf einem Weihnachtsmarkt gerast war, verlassen und einen Arzt aufgesucht. Sie meldeten sich erst mit Verzögerung.

(APA/dpa)