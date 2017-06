Wandertipp: Gurtis – Gurtisspitze – Sattelalpe

Ausgangspunkt ist der Parkplatz neben dem Gurtiser „Lädele“. Der Weg ist immer gut anhand der Markierung weiß/rot/weiß markiert. Schon bald sieht man in der Ferne die „Hohen Köpfe“. Bei einem großen Wegweiser muss man sich entscheiden: Sattelalpe mit ca. 1 1/4h Gehzeit oder zur Gurtisspitze.

Zur Gurtisspitze

Wir entscheiden uns diesmal, den Weg zur Gurtisspitze mit 1 3/4h Gehzeit zu nehmen. Jetzt im Juni führt der Weg zum Gipfel vorbei an der wunderschönen Alpenflora mit unzähligen Bergblumen. Weiter zum Schiheim des Frastanzer Schiclubs (sporadisch am Wochenende geöffnet), bis zur Bazoraalpe. Der Weg zum Gipfel ist zwar steil und Trittsicherheit sowie einige Kondition ist erforderlich, ausgesetzt ist er jedoch nicht. Uns begegnet sogar eine Familie mit 3-jährigen Zwillingen, welche begeistert diese Wanderung mit ihren Eltern mitmachen. Der Rundumblick am Gipfel entschädigt für die „Schweißperlen“ der Anstrengung. Es ist die sprichwörtliche Aussichtskanzel über dem Walgau.

Sattelalpe

Zurück geht es über das Spitzwiesle mit ca. einer Stunde Gehzeit bis zur Alpe Sattel (von Mai bis September geöffnet). Auf der Alpe angekommen, kann man sich vom Hüttenwirt Emil Fritz und seiner Gattin Helga verwöhnen lassen und den einmaligen Rundblick genießen. Er bietet eine kleine, aber feine Speisekarte und ist immer für ein Schwätzchen mit den Gästen aufgelegt. Der Rückweg erfolgt gemütlich in gut einer Stunde bis zum Ausgangspunkt Gurtis.