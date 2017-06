WAMCO Musical „Natürlich Blond“

Erst vor vier Jahren fand die österreichische Uraufführung im Wiener Ronacher statt und schon kommen die Musicalfreunde in den Genuss, das rasante Stück in heimatlichen Gefilden zu genießen: von Vorarlbergern, für Vorarlberger auf Vorarlbergs Bühnen.

WAMCO erzählt die schrille Geschichte der bezaubernden Elle Woods, der auf ihrem Weg zum Universitäts-Abschluss aufgrund ihres unkonventionellen Aussehens und sehr pinken Kleidungsstils von üblen Mitstreitern zahlreiche Steine in den Weg gelegt werden. Diese räumt sie jedoch spielerisch mit hinreißender Logik und stets emotional aus dem Weg.

Das Klischee, dass hübsche Blondinen nichts im Köpfchen haben, wird hier – in jeder Hinsicht – schnell über Bord geworfen. Wie bei so vielem liegt die Wahrnehmung immer im Auge des Beobachters. Doch was die WAMCO Mitglieder definitiv aufzeigen möchten ist, dass blonde Haare und eine Vorliebe für Pink noch lange nicht bedeuten, dass jemand nicht klug ist.

Facts:

www.wamco.at

www.musikladen.at

Aufführungen

Samstag, 1. Juli 2017

20:00 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

Kulturbühne AMBACH, Götzis

mit Live Orchester

Sonntag, 2. Juli 2017

18:00 Uhr (Einlass 17:00 Uhr)

Kulturbühne AMBACH, Götzis

mit Live Orchester

Dienstag, 4. Juli 2017

20:00 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

Kulturbühne AMBACH, Götzis

mit Live Orchester

Stückeinführung jeweils 30 Minuten vor Aufführungsbeginn!

Schulaufführung

Dienstag, 4. Juli 2017

10:00 Uhr

Kulturbühne AMBACH, Götzis

mit Live Orchester