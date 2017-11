Walter Buaba führte 4:0, aber verlor im Penaltyschießen

Nach 24 Minuten führte der HC Walter Buaba Rankweil gegen EHC Ice Tigers Dornbirn mit 4:0, doch die Truppe von Trainer Jörg Taibel verlor im Penaltyschießen mit 5:6.

So nah war der HC Walter Buaba am ersten Saisonsieg. Nach 24 Minuten führte die Taibel-Truppe gegen Ice Tigers Dornbirn mit 4:0. Doch die Messestädter retteten sich ins Penaltyschießen und hatten das glücklichere Ende für sich mit 6:5. Die Walter Buaba bleiben mit einem Punkt an der letzten Stelle in der VEHL-1. Die Tore für HC Walter Buaba erzielten Martin Malinsky (2), Vonbun (2) und Daniel Keckeis.