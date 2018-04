Wallners Photoshop-Fail landet im Parlament

Im Zuge ihrer Parlamentsreden sprachen SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder und sein Parteikollege Johannes Jarolim die Manipulierung eines Fotos, das Kurz und Wallner in Vorarlberg zeigt, an.

Als das „mit Abstand unseriöseste Budget“ der letzten Jahre bezeichnete SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim das von der schwarz-blauen Regierung vorgelegte Budget. Es bevorzuge Vermögende und benachteilige Bedürftige, es verschlechtere die Bildung und es spalte tief in die Gesellschaft hinein, fasste Jarolim zusammen. “Das ist die Marke Kurz und das wollen wir schlicht und ergreifend nicht. […] Ich halte das für unseriös und das ist sicher Ihr Werk, Herr Bundeskanzler”, sagte Jarolim in seiner Rede. Den Photoshop-Fail des Landeshauptmanns hatte Jarolim ausgedruckt dabei. “Ich frage mich: Wenn Sie bei solchen Kleinigkeiten schon mogeln, was machen Sie dann bei anderen Sachen?”