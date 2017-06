Wallner und Platter für 15a-Vereinbarung bei Pflegeregress

Wallner und Platter wollen Perspektiven schaffen - © APA

Die Landeshauptleute von Vorarlberg und Tirol, Markus Wallner und Günther Platter (beide ÖVP), haben sich am Freitag in Bregenz für den Abschluss einer 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zum Pflegeregress ausgesprochen. “Es werden uns ein paar Millionen fehlen, die müssen ersetzt werden”, betonte Wallner. Platter hielt fest, der Pflegeregress sollte per Vereinbarung genau geregelt werden.