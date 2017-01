Wallner traf scheidende US-Botschafterin in Bregenz

Zur Sprache kamen beim Treffen einerseits die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Vorarlberg und andererseits die aktuelle politische Situation in den Vereinigten Staaten. Als Handelspartner hätten die USA eine sehr große Bedeutung für Vorarlberg, bekräftigte der Landeshauptmann. Im ersten Halbjahr 2016 wurden aus Vorarlberg Waren im Wert von knapp 257 Millionen Euro in die USA exportiert. Zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Steigerung von über 14 Prozent. Demgegenüber sind in der ersten Hälfte des Vorjahres aus den USA Waren im Wert von 28 Millionen Euro nach Vorarlberg importiert worden. Daneben unterhalten auch viele international tätige “Ländle”-Unternehmen Betriebsstandorte in den USA.

Zur Person

Alexa Wesner hat die Botschaft der Vereinigten Staaten in Wien seit September 2013 geleitet. Ihre Amtszeit endet mit Jänner 2017. Die in Washington D.C. geborene Diplomatin startete ihre Karriere nach einem Biologiestudium an der Stanford Universität in der High-Tech-Branche in Austin, Texas. Dort war sie unter anderem als Geschäftsführerin zweier selbst gegründeter Unternehmen tätig. Danach wandte sich Wesner der Politik und dem Non-Profit-Bereich zu. Sie gründete und engagierte sich bei gemeinnützigen Organisationen, die sich auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene der Förderung von Bürgerbeteiligung, institutioneller Zusammenarbeit, der Mündigkeit der Wähler u.a. widmen. Außerdem war Wesner im President’s Committee on the Arts and Humanities sowie in weiteren zivilgesellschaftlichen und kulturellen Gremien tätig. Die erfolgreiche Triathletin und Läuferin ist verheiratet und hat drei Kinder.