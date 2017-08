Wallner: “Sicherheitskräfte für Kampf gegen Terror optimal ausstatten”

Als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz wird er am Freitag am Nationalen Sicherheitsrat teilnehmen.

Mehr Überwachung gefordert

Für den Kampf gegen den Terror und die organisierte Kriminalität müssten die heimischen Gerichte und die Exekutive mehr Möglichkeiten erhalten, forderte der Landeshauptmann. Es sei dringend geboten, den Einsatzkräften die nötigen Instrumente in die Hand zu geben, um weiter mit aller Härte und Konsequenz vorgehen zu können.

In diesem Zusammenhang sprach Wallner unter anderem eine verstärkte Videoüberwachung im öffentlichen Raum und Straßenverkehr sowie neue Möglichkeiten bei der Überwachung von Internetkommunikation an. Bei vorliegendem Verdacht müsse es in Zukunft möglich sein, auf diese Mittel zurückzugreifen, so Wallner.