Wallner: “Integration heißt Anerkennung unserer Werte und Rechtsgrundsätze”

“Integration heißt vor allem unsere Werte und Rechtsgrundsätze zu respektieren und anzuerkennen. Die neue Muslim-Studie zeigt gerade in dieser Richtung auf, dass dies weiter konsequent umgesetzt werden muss”, so Wallner in einer Aussendung.

“Nicht neben oder gegen uns leben”

Für den Vorarlberger Landeshauptmann geht es dabei vor allem um die Vermittlung der deutschen Sprache, deren Anwendung im Alltag und das Durchsetzen von Werten auf Basis der österreichischen Rechtsordnung und Verfassung. “Man kann nicht auf Dauer neben oder gegen uns leben.” Wer sich nicht an die Spielregeln halte, müsse mit Kürzungen von Sozialleistungen rechnen.

Bei der Migration sei aber vor allem die Reduzierung der Einwanderer wichtig. “Ein unkontrollierter Zustrom von Flüchtlingen wie im Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen.” (red)