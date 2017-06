Wallner in Stuttgart: Landeshauptmann trifft Ministerpräsidenten

Nach seiner Ankunft in Stuttgart wird sich der Landeshauptmann zunächst mit Minister Strobl treffen. Im Gespräch sollen Sicherheits- und Migrationsfragen thematisiert werden. Die Zukunftsherausforderung Digitalisierung ist ebenso Thema. Im Anschluss an das Treffen absolviert der Landeshauptmann einen Medientermin bei den “Stuttgarter Nachrichten”.

Treffen im Neuen Schloss

Am Donnerstagmorgen (22. Juni) wird Wallner von Ministerpräsident Kretschmann im Neuen Schloss, dem Sitz der baden-württembergischen Landesregierung, begrüßt. Bei ihrem Treffen wollen die Regierungschefs mehrere wichtige aktuelle Themen ansprechen. “Im Mittelpunkt steht, die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren, um die vorhandenen Potenziale noch effizienter zu entwickeln”, betont der Landeshauptmann mit Verweis auf die von der Industriellenvereinigung Vorarlberg kürzlich vorgestellte Untersuchung zur Wirtschaftskraft in der Vierländerregion Österreich, Schweiz, Deutschland und Liechtenstein. Die Studie hat sichtbar gemacht, dass Vorarlberg von einer noch stärkeren Verflechtung und Intensivierung der Beziehungen mit seinen Nachbarn am stärksten profitieren wird.

Enge Energiekooperation

Beim Treffen sollen darüber hinaus auch Fragen rund um die enge Kooperation von Vorarlberg und Baden-Württemberg im Bereich der Energiewirtschaft besprochen werden. Zwischen der Vorarlberger Illwerke AG und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG bestehen langfristige Verträge, die erst vor vier Jahren bis 2041 verlängert wurden. Daneben ist der deutsche Energiekonzern auch finanzkräftiger Partner, etwa beim Bau des Pumpspeicherkraftwerks Obervermunt II. Das Investitionsvolumen für das künftig zweitgrößte Kraftwerk der Illwerke AG beläuft sich auf rund 500 Millionen Euro. “Eine beträchtliche Wertschöpfung und auch eine erhebliche Investition in die Versorgungssicherheit”, so Wallner.

Werksbesichtigungen bei Mercedes-Benz, Kärcher und Harro Höfliger

Neben weiteren Gesprächsterminen besucht Wallner im Rahmen seines zweitätigen Stuttgart-Besuches auch drei erfolgreiche Leitbetriebe der Region. Nach dem Gespräch mit Ministerpräsident Kretschmann wird Wallner der Niederlassung von Mercedes-Benz einen Besuch abstatten. Am Nachmittag folgen Betriebsbesuche bei der Harro Höfliger GmbH, dem marktführenden Verpackungsmaschinenhersteller mit Schwerpunkt Pharma- und Medizintechnik sowie bei Kärcher, dem traditionsreichen Hersteller von Reinigungsgeräten und -systemen. Am Stammsitz in Winnenden hat Kärcher im Vorjahr ein neues Kunden- und Besucherzentrum eröffnet. Ende 2016 beschäftigte der Reinigungsgerätehersteller in 65 Ländern 11 862 Mitarbeiter weltweit.

